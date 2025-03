'Quem mandou matar?': embaixador ameaçou denunciar corrupção na ditadura

O corpo do jornalista e embaixador José Pinheiro Jobim foi encontrado por um gari, por volta das 7h, em 24 de março de 1979, na Barra da Tijuca, no Rio. O desaparecimento é semelhante ao de Rubens Paiva, retratado no filme "Ainda Estou Aqui" — que concorre ao Oscar de melhor filme.

É uma luta que não terminou. Quero saber quem mandou matar. Quero saber do que ele morreu. Só sei até agora que o responsável pela morte foi o Estado brasileiro. Mas quem mandou matar?

Lygia Jobim, filha de José Jobim, em entrevista exclusiva para Splash

O que aconteceu

O corpo foi encontrado pendurado em um galho de árvore, preso por uma corda de náilon. "As pernas, curvadas, tocavam o solo, no canteiro central da avenida da Barra da Tijuca", diz o relatório de mortos e desaparecidos divulgado pela Comissão Nacional da Verdade em 2014. O velório foi realizado com caixão fechado porque o corpo estava "massacrado", segundo a filha.

O embaixador saiu de casa no início da tarde do dia 22 de março de 1979 para visitar o amigo jornalista Marcial Dias Pequeno, chefe de gabinete do governador Chagas Freitas. A família comunicou o desaparecimento à polícia. "Passamos 24 horas com a casa cheia de policiais", afirma Lygia.

Jobim escrevia um livro para denunciar a corrupção durante a construção da usina de Itaipu, no rio Paraná. "Ele foi a Brasília e comentou sobre o assunto durante a posse do [então presidente] João Batista Figueiredo. Ele foi sequestrado e apareceu morto dois dias depois", lembra a filha.

A família teve uma primeira pista na manhã seguinte ao desaparecimento. Eles receberam um telefonema da proprietária de uma farmácia na Barra da Tijuca. Ela dizia estar com um bilhete entregue por José Jobim, que teria passado pelo local 30 minutos antes.

No bilhete, Jobim afirmou que tinha sido sequestrado em seu próprio automóvel e que estava sendo levado para a Barra da Tijuca. Segundo Lygia, Hélio Guaíba, delegado responsável pelo caso, soube do telefonema e não tomou nenhuma providência para checar a informação.

A investigação não se transformou em inquérito policial, e o laudo da autópsia foi realizado sob sigilo. Porém, a família ouviu de Roberto Blanco dos Santos, responsável pela necropsia, que José Jobim não morreu enforcado. O atestado de óbito foi emitido em abril de 1979 constando "causa da morte indefinida".

Chegou um recado do Carlos Heitor Cony, jornalista respeitável, dizendo que soube que chegou à delegacia um telex do Ministério da Justiça mandando não investigar o desaparecimento do meu pai. Eu corro atrás desse telex até hoje.

Lygia Jobim

José Jobim trabalhou como primeiro secretário e conselheiro do governo durante a segunda era Vargas, nos anos 1950. Ele assumiu o posto de embaixador em 1959. Jobim já estava aposentado quando desapareceu. "Era um homem extremamente discreto e se dava bem com gente de esquerda e de direita", lembra Lygia Jobim.

Além de servir como embaixador brasileiro no Vaticano, Jobim passou por Argélia, Marrocos, Colômbia e Equador antes de ser designado para acompanhar as tratativas que antecederam a construção da usina de Itaipu. Nesse período, reuniu informações que estariam presentes em seu livro de denúncias. O material escrito por ele jamais foi encontrado pelos familiares.

Enquanto foi embaixador, Jobim ajudou brasileiros no exterior. "Havia uma pessoa escondida na Colômbia. Todo mês, meu pai pegava o carro e saía de noite com a minha mãe, e voltavam meia hora depois. Anos depois, eles contaram que saíam com dólares em um envelope e colocavam por baixo da porta dessa pessoa."