Quem é Conan O'Brien, apresentador da cerimônia do Oscar 2025

O Oscar 2025 será conduzido por Conan O'Brien, que assume o posto que foi de Jimmy Kimmel em 2024. A cerimônia acontece neste domingo (2) a partir das 21h (horário de Brasília) no Dolby Theatre, em Los Angeles.

Conan O'Brien is officially your 97th Oscars host!



Experiente, O'Brien comandou duas edições do Emmy Awards e uma do MTV Movie Awards. Ele também apresentou o especial da NFL (liga de futebol americano) e até o jantar dos correspondentes de imprensa da Casa Branca.

Quem é Conan O'Brien?

O'Brien, de 61 anos, é mais conhecido por ter apresentado talk shows de sucesso na tevê americana. Ele comandou o "Late Night with Conan O'Brien" entre 1993 e 2009 e o "The Tonight Show with Conan O'Brien" entre 2009 e 2010 na rede NBC, além do programa "Conan" entre 2010 e 2021 no canal a cabo TBS.

Como roteirista e comediante, ele escreveu episódios do desenho "Os Simpsons", que ajudou a produzir entre 1991 e 1993. Além disso, ele teve uma fértil carreira criando quadros humorísticos para o programa de comédia "Saturday Night Live" entre 1988 e 1991.

Atualmente, ele comanda uma série de podcast e um programa de viagem. O "Conan O'Brien Needs a Friend" está no ar desde 2018, com o apresentador batendo papos bem-humorados com amigos famosos a cada episódio disponibilizado no Spotify, Apple Podcasts e Amazon Music, além da rádio americana SiriusXM. Ele também visita estes mesmos amigos do podcast no "Conan O'Brien Vai Nessa" na plataforma de streaming Max.

O apresentador do Oscar já era comediante desde os tempos da faculdade, em Harvard. Durante os estudos em história e literatura, Conan O'Brien foi presidente do The Harvard Lampoon, a revista humorística da universidade. Ele acabaria trabalhando para um colega mais tarde em sua carreira: Jeff Zucker, futuro presidente da NBC, comandava a redação do jornal The Harvard Crimson quando O'Brien estava no Lampoon.

Conan O'Brien no escritório dos roteiristas de "Os Simpsons" em 1992 Imagem: Bill Oakley/Creative Commons

Depois de se formar, ele começou sua carreira na HBO. Ele foi roteirista da série de comédia "Not Necessarily the News", onde ficou por duas temporadas.

Auge com 'Saturday Night Live'

Um ano e alguns trabalhos menores depois, O'Brien recebeu um convite para integrar a equipe do "Saturday Night Live", que mudaria sua carreira. Foi seu ex-chefe do SNL, Lorne Michaels, quem acabou o convidando produzir o Late Night; O'Brien o convenceu de que seria melhor como apresentador após uma audição polêmica, em que críticos apontaram que seu senso de humor era "desengonçado".

As piadas autodepreciativas são marcas registradas de seu estilo de apresentação. Foi justamente este tom garantiu a ele sucesso ao assumir o complicado desafio de substituir o veterano David Letterman em 1993, que havia apresentado o Late Night por 11 anos e acabava de se mudar para a emissora concorrente, a CBS.

Apesar de alfinetadas e ameaças de cancelamento nos primeiros anos, O'Brien se consagrou como apresentador. Ele é vencedor do Emmy, o Oscar da tevê americana, pelo roteiro de seu Late Night em 2007. Ele já havia vencido a estatueta em 1989 pelo seu trabalho com o SNL. Até hoje, ele é o apresentador que ficou por mais tempo na franquia Late Night e, até se "aposentar" dos talk shows em 2021, era o apresentador mais longevo em atividade no gênero.

Padre stalker e participação em filmes

Sua popularidade lhe rendeu uma dor de cabeça curiosa: ele foi stalkeado por um padre. O'Brien, que se identifica como católico de origem irlandesa, foi seguido pelo religioso David Ajemian da Arquediocese de Boston durante quase dois anos, entre 2006 e 2008. Ele assinava cartas para o apresentador com a mensagem "seu padre stalker" até que elas evoluíram para ameaças de morte. Após tentar invadir uma gravação do Late Night, ele foi preso e perdeu a batina.

Conan O'Brien não tem um Oscar de verdade, mas ele já fez pontas em 16 filmes como... ele mesmo. Ele também apareceu como Andy Warhol no filme "Weird: A História de Al Yankovic" em 2022. Este ano, ele estreou no longa "If I Had Legs I'd Kick You", exibido em Sundance, como o terapista da protagonista.

Sua lista de participações especiais em séries de tevê é muito mais extensa. Ele já apareceu nas comédias "How I Met Your Mother", "30 Rock", "The Office", "Curb Your Enthusiasm", "It's Always Sunny in Philadelphia" e "Arrested Development".