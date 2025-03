Que horas é o Oscar de Melhor Filme Internacional? Veja como é a ordem

A academia do Oscar não divulga antecipadamente a ordem de entrega dos prêmios, mas há como ter uma previsão de acordo com os anos anteriores.

O que aconteceu

Por tradição, as principais categorias da premiação são apresentadas no final do evento. Ainda assim, tais prêmios - Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Direção e Melhor Filme - não seguem uma ordem específica.

A cada ano, a Academia pode levar em conta fatores externos, como os ruídos dos filmes na mídia. São considerados burburinhos como o que está acontecendo com "Ainda Estou Aqui" e "Emilia Perez", por exemplo.

O buzz dos longas brasileiro e francês pode levar o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro para o fim da cerimônia. Isso aconteceu em 2021, quando "Parasita" estava entre os favoritos daquele ano. Assim, a categoria de filme internacional foi anunciada ao final, antes de Melhor Filme, sendo que a produção sul-coreana levou as duas estatuetas em questão.

Atores de "Parasita", vencedor do Oscar de 2021 Imagem: Divulgação

Tudo leva a crer que Melhor Atriz será incluída no "fim da fila" do Oscar. Essa hipótese também surge por conta da agitação positiva em torno do nome de Fernanda Torres, assim como pela campanha tumultuada que Karla Sofía Gascón, protagonista de "Emilia Perez" indicada à categoria.

Fernanda Torres e Karla Sofía Gascón Imagem: Reprodução/Instagram

Oscar 2025