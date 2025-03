Que horas é entrega do Oscar de Melhor Atriz? Veja como ordem é definida

Não há informações oficiais sobre horários de cada categoria do Oscar 2025, que acontece neste domingo (2) em Los Angeles. Mas há como prever quando será a entrega do prêmio de Melhor Atriz a partir das cerimônias anteriores.

Quando será a premiação de Melhor Atriz

As principais categorias da premiação tendem a ser anunciadas no final do Oscar. Sendo assim, Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Direção e Melhor Filme devem ser as últimas a serem apresentadas, ainda que não sigam uma ordem específica.

Este ano, Melhor Atriz será incluída ainda mais no "fim da fila" do Oscar. As razões para isso estão nas polêmicas envolvendo Karla Sofía Gascón, protagonista de "Emilia Perez" e também do sucesso midiático de Fernanda Torres, indicada na categoria por "Ainda Estou Aqui".

Fernanda Torres e Karla Sofía Gascón Imagem: Reprodução/Instagram

Além disso, o buzz dos filmes brasileiro e francês deve levar o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro para o final. Essa mudança feita pela academia aconteceu em 2021, quando "Parasita" estava entre os favoritos daquele ano. Assim, a categoria de filme internacional foi anunciada ao final, antes de Melhor Filme, sendo que a produção sul-coreana levou as duas estatuetas em questão.

Atores de "Parasita", vencedor do Oscar de 2021 Imagem: Divulgação

Oscar 2025