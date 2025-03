Por que Bruna Marquezine apareceu no Oscar 2025? Entenda

Bruna Marquezine foi uma das atrizes brasileiras presentes no tapete vermelho da 97ª edição do Oscar, no domingo (2), em Los Angeles.

O que aconteceu

A atriz foi convidada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Em entrevista ao Terra, a empresária da atriz confirmou convite da instituição responsável pela premiação.

Ainda não há informações se Marquezine irá participar da cerimônia. Brasileira deu as caras no tapete, onde posou para fotógrafos e também para a imprensa local.

Marquezine fez sua estreia em Hollywood com "Besouro Azul", filme de 2023 da DC. A atriz contracenou com nomes como Susan Sarandon, Xolo Maridueña e mais.

