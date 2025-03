Oscars 2025: tudo que você precisa saber sobre a maior premiação do cinema

O Oscar, considerada a maior noite do ano para Hollywood, acontece neste domingo (2), com o tapete vermelho começando às 20h30 e a premiação às 21h.

A cerimônia deste ano pode ser ainda mais especial para os brasileiros, já que o filme "Ainda Estou Aqui", protagonizado por Fernanda Torres, tem chance de ganhar três estatuetas, as primeiras para o Brasil.

O filme de Walter Salles está indicado para Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, pela performance de Fernanda Torres.

Onde assistir?

O Oscar será oficialmente transmitido pela TNT, e pela Globo na TV aberta. Além da TV, no entanto, você vai poder conferir a premiação nas plataformas de streaming HBO Max e Globoplay.

No Rio de Janeiro, a Globo não fará cobertura do Oscar. No estado, a Globo irá exibir os desfiles das escolas de samba, na Sapucaí.

Quem compete com "Ainda Estou Aqui"?

"Ainda Estou Aqui" fez história e está indicado a 3 categorias Imagem: Reprodução/Instagram

"Anora", "Conclave", "A Substância" e "Emilia Pérez" parecem ser os maiores rivais em Melhor Filme. Além desses quatro, no entanto, "Ainda Estou Aqui" está concorrendo com "O Brutalista", "Um Completo Desconhecido", "Duna - Parte 2", "Nickel Boys" e "Wicked".

Em Melhor Atriz, os nomes mais apostados são Mikey Madison e Demi Moore, além de Fernanda. Após as muitas polêmicas de Karla Sofía Gascón, protagonista de "Emilia Pérez", o nome da atriz vem aparecendo menos nas apostas.

Em Melhor Filme Internacional, Brasil compete com Dinamarca, França, Alemanha e Letônia. Os filmes indicados além de "Ainda Estou Aqui" são "Emilia Pérez", "The Girl With The Needle", "The Seed of the Sacred Fig" e "Flow".

E nas outras categorias?

"Emilia Pérez" foi o filme mais indicado ao Oscar 2025, com 13 indicações Imagem: Reprodução/Paris Filmes

Para Melhor Ator, o grande nome parece ser Adrien Brody. Junto a ele, estão indicados Timothée Chalamet, Colman Domingo, Ralph Fiennes e Sebastian Stan.

Melhor Direção conta com indicações para Sean Baker por "Anora", Brady Cobert por "O Brutalista", James Mangold por "Um Completo Desconhecido", Jacques Audiard por "Emilia Pérez" e Coralie Fargeat por "A Substância".

Ariana Grande está indicada por Atriz Coadjuvante. A popstar está competindo contra Monica Barbaro, Felicity Jones, Isabella Rossellini e Zoe Saldaña.

Quem se apresenta no Oscar?

Cynthia Erivo e Ariana Grande farão apresentação musical no Oscar Imagem: Divulgação

As apresentações musicais contam com grandes nomes como Ariana Grande, Doja Cat e Queen Latifah. Ariana e sua co-protagonista Cynthia Erivo iram cantar músicas do filme "Wicked", enquanto as outras apresentações ainda nã foram reveladas.

Gal Gadot, Miley Cyrus, Andrew Garfield estão entre os apresentadores oficiais. Além deles, Dave Bautista, Samuel L. Jackson, Margaret Qualley, Alba Rohrwacher, Zoa Saldaña, Miles Teller e Rachel Zegler iram apresentar categorias.

O anfitrião da noite será Conan O'Brien. O comediante, conhecido por seu trabalho no "Saturday Night Life", no "Os Simpsons" e seu sucesso com talk shows, vai estrear no Oscar, após apresentar o Emmy e o MTV Movie Awards anteriormente.