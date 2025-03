Oscar: Selton Mello chega no tapete vermelho e homenageia mãe com Alzheimer

Selton Mello, 52, chegou ao tapete vermelho do Oscar 2025, que acontece na noite deste domingo (2), no Dolby Theater, em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

O ator chegou sorridente ao evento, carregando consigo uma homenagem à sua mãe, Selva Mello. Ao posar para os fotógrafos, o brasileiro destacou um anel que está em seu dedo.

Em um vídeo compartilhado antes de se direcionar à premiação, Selton explicou que o acessório é uma forma carinhosa de se lembrar de sua mãe, que morreu em 2024. "Esse anel era da minha mãe. Ela teve Alzheimer durante 12 anos, que é uma coisa que me comove demais nesse filme e também em um país sem memória. [Durante] 12 anos ela teve Alzheimer e ano passado ela faleceu".

Selton Mello ainda destacou que o anel se trata de uma peça sem grande valor monetário, mas com um altíssimo preço emocional. "Isso daqui é uma bijuteria. Minha mãe era uma mulher muito simples. É uma bijuteria baratinha, que ela comprou em algum lugar, sabe-se lá onde".

Pode ser baratinho o preço, mas agora vale mais do que qualquer joia [...] isso daqui é a representação da minha mãe comigo, sempre .

O ator ainda acrescentou em seu look um broche de flor preta em tributo a Rubens Paiva, ao qual representou no filme "Ainda Estou Aqui". "Eu tinha usado somente no Festival de Veneza e estou reutilizando agora, é o meu tributo ao Rubens Paiva. Essa flor é em homenagem ao Rubens", explicou.

Além de Selton Mello, Fernanda Torres e Walter Salles também participam da premiação. Nesta noite, o Brasil concorre em três categorias: melhor filme, melhor filme estrangeiro e melhor atriz.

Selton Mello chega ao tapete vermelho do Oscar 2025 Imagem: Reprodução

