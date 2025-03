Oscar: Kayo Shekoni usa sapato protesto para denunciar violência no Congo

A cantora Kayo Shekoni chegou ao Oscar 2025 usando um sapato protesto contra a violência no Congo.

O que aconteceu

A cantora Kayo Shekoni usou a visibilidade da premiação para protestar contra a violência que a população no Congo vem sofrendo.

Em fevereiro de 2025, a ONU reportou o aumento da violência no leste da República Democrática do Congo. Segundo a organização, a crise está sendo acompanhada de "relatos horríveis" de violações contra crianças pelas partes em conflito nas províncias de Kivu do Norte e do Sul. A informação é do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef.

Kayo Shekoni faz protesto Imagem: Allen J. Schaben / Los Angeles Times via Getty Images

