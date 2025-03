Oscar: Equipe de 'No Other Land' pede fim do genocídio do povo palestino

Durante a 97ª edição do Oscar, a equipe de "No Other Land" subiu ao palco para receber a estatueta de Melhor documentário e pediu o fim da guerra entre Israel e Palestina.

O que aconteceu

Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal e Yuval Abraham, equipe do documentário "No Other Land" recebeu o Oscar e fez um discurso que pedia pelo fim do genocídio palestino. "'No Other Land' reflete a dura realidade que enfrentamos há décadas, e persistimos enquanto pedimos ao mundo que tome medidas sérias para finalizar a injustiça e a limpeza étnica do povo palestino."

O co-diretor do filme, Basel Adra, citou a filha em discurso, no qual pediu pelo fim do conflito. Cineasta citou experiências vividas na Palestina nos últimos anos: "Eu espero que a minha filha não precise viver a mesma vida que eu vivo neste momento, sempre com medo do que pode acontecer."

"No Other Land" mostra milhares de palestinos sendo retirados a força da Cisjordânia, cidade do território palestino que é ocupada por Israel, e documenta também a destruição de suas casas. Documentário estreou no Festival de Cinema de Berlim em 2024.

Filme enfrenta problemas de distribuição ao redor do mundo. Dirigido por um coletivo de ativistas palestinos, documentário têm sofrido represália por causa de tema polêmico.

Os vencedores das principais categorias da 97ª edição do Oscar, que teve como destaque o filme "Anora", que ficou com cinco estatuetas.

Melhor filme: "Anora"

Melhor diretor: Sean Baker, "Anora"

Melhor ator: Adrien Brody, "O Brutalista"

Melhor atriz: Mikey Madison, "Anora"

Melhor ator coadjuvante: Kieran Culkin, "A Verdadeira Dor"

Melhor atriz coadjuvante: Zoe Saldana, "Emilia Perez"

Melhor roteiro original: Sean Baker, "Anora"

Melhor roteiro adaptado: Peter Straughan, "Conclave"

Melhor filme internacional: "Ainda Estou Aqui" (Brasil)

Melhor filme de animação: "Flow"

Melhor documentário: "No Other Land"

Melhor edição: Sean Baker, "Anora"

Melhor figurino: Paul Tazewell, "Wicked"

Melhor maquiagem e cabelo: "A Substância"

Melhor canção original: Clement Ducol, Camille e Jacques Audiard, "El Mal", de "Emilia Perez"