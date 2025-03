Oscar: Diretor de 'Flow' agradece aos pets e gatinho 'recebe' o prêmio

Um dos queridinhos do ano, "Flow" se consagrou no Oscar 2025, e a premiação até honrou o gatinho principal da animação.

O que aconteceu

"Flow" se destacou como melhor animação. O longa competia contra gigantes, como "Divertida Mente 2", "O Robô Selvagem", "Memórias de um Caracol" e "Wallace & Gromit: Avengança".

A organização do prêmio honrou a vitória com uma imagem do gatinho principal do filme segurando o Oscar. Pode ter passado batido por muita gente, mas é possível ver no canto esquerdo do palco na hora do anúncio do vencedor.

No palco, o diretor Gints Zilbalodis agradeceu seus pets. "Obrigado mãe e pai, e aos meus cães e gatos", falou. O diretor ainda complementou: "Espero que isso abra as portas para futuros cineastas independentes de animação."

