Oscar: Brasileiros reclamam de piada de apresentador com 'Ainda Estou Aqui'

O que aconteceu

No monólogo de abertura, o host fez uma piadinha com "Ainda Estou Aqui". Com humor autodepreciativo, falou: "Ainda Estou Aqui é sobre uma mulher lidando com o desaparecimento do marido. Minha esposa disse que é o filme mais feliz do ano."

o cara literalmente tirou a história de ainda estou aqui pra merda mano o maluco fazendo piada com um filme que retrata uma ditadura eh por isso que americano tem tudo que se fuder mesmo pic.twitter.com/MybKe2PaWI -- guxtavo (@stayIovatic) March 3, 2025

A piada tirou risadas no auditório, inclusive de Fernanda Torres, mas nas redes, os brasileiros ficaram irritados. "O cara literalmente tirou a história de Ainda Estou Aqui pra merda, mano. O maluco fazendo piada com um filme que retrata uma ditadura", disse um usuário. O sentimento foi ecoado por outros: "O cara fazendo piada com "Ainda Estou Aqui" com o sumiço da ditadura militar, sério?. O senso de humor americano além de ruim, beira a criminalidade né."

O cara fazendo piada com "Ainda Estou Aqui" com o sumiço da ditadura militar, sério?. O senso de humor americano além de ruim, beira a criminalidade né lmao #Oscar #Oscars2025 pic.twitter.com/4l4q3igwKg -- clonazepana (@belluccifilms) March 3, 2025

Alguns usuários apontaram a hipocrisia de norte-americanos serem sensíveis com piadas que envolvam as tragédias deles. A piada com um tópico sensível brasileiro caiu errado em uma premiação que constantemente falava sobre os incêndios em Los Angeles com sensibilidade. Alguns usuários estranharam isso: "O apresentador fazendo piadinha de que a mulher dele queria que ele sumisse igual o rubens sumiu em ainda estou aqui mas vai a gente fazer piada com o 11 de setembro pra ver", indagou um usuário.

o apresentador fazendo piadinha de que a mulher dele queria que ele sumisse igual o rubens sumiu em ainda estou aqui mas vai a gente fazer piada com o 11 de setembro pra ver#Oscars pic.twitter.com/rqnIXiLhSm -- alex dunphy barbosa. (@thkalinda) March 3, 2025

gente a piada de extremo mal gosto com ainda estou aqui???? (a de a substância terrível tb -- clarissa (@clapiclapiclapi) March 3, 2025

