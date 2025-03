Oscar 2025: saiba como funciona a votação para definir os vencedores

A premiação do Oscar começa muito antes da cerimônia, com a escolha dos filmes indicados em cada categoria. As indicações acontecem a partir de uma primeira lista de produções inscritas na premiação e, depois, em uma lista de pré-indicados.

O que aconteceu

Os membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (AMPAS, na sigla em inglês) votam nas categorias de filmes relacionadas à sua área de atuação. Os longas mais votados são os indicados ao Oscar.

A Academia é composta por 19 categorias de profissionais da indústria cinematográfica, como figurinistas, diretores, roteiristas, atores, editores e outros. Para ser integrante da Academia, o profissional deve ser indicado ao Oscar ou recomendado por outros dois membros do grupo.

No total, são 23 categorias em disputa na premiação. Na maioria das categorias, a estatueta é concedida ao filme com maioria simples dos votos e os membros da Academia podem votar em todas, independentemente da área de atuação. No entanto, na categoria Melhor Filme, a votação é diferente.

Para o prêmio de Melhor Filme, os membros da Academia devem votar de acordo por ordem de preferência. Para levar a estatueta, o filme precisa obter pelo menos 50% dos votos de "primeiro lugar". Caso nenhum filme atinja a marca, o prêmio vai para o filme mais bem posicionado na média dos rankings

Podem votar no Oscar todos os membros da Academia. Para votar, não é obrigatório assistir a todos os filmes, mas a organização da premiação recomenda aos votantes que assistam todos os longas concorrentes das categorias em que voltarem.

A votação é feita de forma online e conta com auditoria independente. Para a premiação de 2025, o período de votação terminou no dia 18 de fevereiro.

Entre os brasileiros que fazem parte da Academia, estão atores, diretores e profissionais do cinema nacional renomados, como Fernanda Montenegro, Wagner Moura, Alice Braga, Rodrigo Santoro, Walter Salles, Selton Melo e Sonia Braga.

Em 2025, o Brasil está representado no Oscar com o filme "Ainda Estou Aqui", que concorre aos prêmios de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, com Fernanda Torres na disputa.

O filme é inspirado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva e conta a história de Euníce Paiva após o desaparecimento do marido, o ex-deputado Rubens Paiva, sequestrado e morto pela ditadura militar brasileira. O longa brasileiro já conquistou mais de 40 prêmios.