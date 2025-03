O Oscar chega ao palco no domingo com disputas em aberto, incluindo melhor filme

Por Lisa Richwine

LOS ANGELES (Reuters) - O Oscar, a maior honraria do cinema, será realizado no domingo, sem que haja uma clara liderança entre "Anora", "The Brutalist", "Conclave" e outros filmes que concorrem ao prestigioso prêmio de melhor filme.

O comediante e apresentador Conan O'Brien disse que planejava misturar piadas, comemorações de cineastas e momentos sérios, incluindo homenagens a Los Angeles, que se recupera dos incêndios florestais de janeiro. É provável que ele aborde a política dos EUA, mas não se debruçará sobre ela, disse ele.

"Boas piadas são realmente importantes, mas há mais do que isso", disse O'Brien aos repórteres na semana passada, enquanto se preparava para seu primeiro show como apresentador do Oscar. "Estamos tentando buscar tons diferentes, texturas diferentes."

A corrida pelo Oscar deste ano tem apresentado reviravoltas e nenhum filme dominou os prêmios precursores.

Isso manterá o drama até o final do show de domingo. Qualquer um dos três filmes pode ganhar o prêmio de melhor filme, de acordo com os especialistas do Oscar. Um deles é "Anora", a história de uma profissional do sexo que tem a chance de viver uma história de Cinderela. Os outros dois são "The Brutalist", sobre um imigrante judeu e arquiteto em busca do sonho americano, e "Conclave", que imagina os procedimentos secretos para a escolha do papa.

Outros na categoria de melhor filme incluem o musical de grande sucesso "Wicked", uma prequela de "O Mágico de Oz", e "A Complete Unknown", o filme biográfico de Bob Dylan estrelado por Chalamet, e o brasileiro Ainda Estou Aqui, que também concorre como melhor filme internacional.

O musical da Netflix "Emilia Perez" chega à cerimônia com o maior número de indicações. Mas suas chances de vitória diminuíram quando surgiram publicações ofensivas na mídia social da estrela Karla Sofia Gascon. A atriz, a primeira pessoa abertamente transgênero indicada ao Oscar de interpretação, desapareceu do circuito de premiações, mas espera-se que compareça à cerimônia de domingo.

Sua co-protagonista, Zoe Saldana, é a favorita para ganhar o troféu de atriz coadjuvante por interpretar uma agente que ajuda um traficante mexicano (Gascon) a se transformar em mulher e começar uma nova vida.

Os vencedores das estatuetas douradas do Oscar são escolhidos pelos cerca de 11.000 atores, produtores, diretores e artesãos do cinema que compõem a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Por trás do brilho, Hollywood está travando uma batalha para manter seu lugar no centro do mercado cinematográfico mundial. Nenhum dos 10 candidatos a melhor filme foi filmado em Los Angeles, sede da maioria das grandes empresas cinematográficas há mais de um século.

MÚSICA E SURPRESAS

O indicado a ator coadjuvante Kieran Culkin é o favorito por seu papel como um homem que viaja com seu primo para a Polônia para estudar a história da família em "A Real Pain".

O melhor ator pode ir para Chalamet ou para o astro de "The Brutalist", Adrien Brody, de acordo com especialistas em premiação. Brody se tornou o mais jovem vencedor de melhor ator ao receber o prêmio aos 29 anos por "The Pianist" em 2002. Chalamet é nove meses mais jovem do que Brody era na época.

Espera-se que Moore ganhe o prêmio de melhor atriz por "The Substance", embora um especialista tenha dito que a categoria poderia resultar em uma vitória inesperada para a brasileira Fernanda Torres, de "Ainda Estou Aqui". A academia aumentou seu número de membros internacionais, o que poderia favorecer Torres, disse Ian Sandwell, editor de filmes da Digital Spy.

"Ela poderia muito bem ser uma surpresa e a única a tirar o prêmio de Demi na noite", disse Sandwell.

Os produtores abandonaram a tradição anual de ter músicos apresentando cada uma das canções originais indicadas, dizendo que queriam se concentrar nos compositores.

Eles prometem muitos momentos musicais, incluindo uma apresentação das estrelas de "Wicked", Ariana Grande e Cynthia Erivo, e uma homenagem ao produtor musical Quincy Jones, que morreu em novembro.

Além disso, espera-se alguns convidados não anunciados anteriormente. "Nós adoramos o elemento surpresa", disse o produtor executivo Raj Kapoor.

(Reportagem de Lisa Richwine; edição de Mary Milliken e Howard Goller)