Medo de Walter Salles quase tirou Fernanda Torres de 'Ainda Estou Aqui'

Walter Salles assumiu que teve receio ao sondar Fernanda Torres para "Ainda Estou Aqui" (2024), filme que disputará três Oscar no próximo dia 2 de março.

O que aconteceu

Fernanda Montenegro, 95, foi escalada inicialmente e nome de Fernanda Torres, 59, não estava na lista. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, Walter Salles contou como foram os primeiros insights para as atrizes que viveriam a protagonista Eunice Paiva no filme.

Salles revelou que não teve certeza de que "Fernandinha" toparia o papel. A veia cômica já bem estabelecida e a carreira de escritora rendendo frutos no Brasil foram pontos cruciais para que o diretor tivesse dúvidas.

Na verdade, escalamos Fernanda Montenegro primeiro. Eu estava em dúvida se Fernanda Torres se interessaria, porque ela se tornou uma comediante de muito sucesso no Brasil, e também fez peças e escreveu romances Walter Salles, ao The Guardian

Mariana Lima, 52, foi a primeira escolha de Walter Salles. A atriz sondada antes de Fernanda Torres recusou o convite por motivos pessoais e de saúde.

Walter Salles e Fernanda Torres no Bafta 2025 Imagem: John Phillips/BAFTA/Getty Images for BAFTA

Satisfeito com a escalação, o diretor não poupou elogios ao trabalho de Fernanda Torres. "Ela é uma mulher extraordinária. Quando decide fazer algo, ela tem tanta fé no cinema que pula sem paraquedas", declarou Salles.

Orgulho por dirigir filmes protagonizados por Fernandinha e Fernandona. Em 1998, Walter Salles dirigiu "Central do Brasil", filme pelo qual Fernanda Montenegro foi indicada ao Oscar. 26 anos depois, pode ver Fernanda Torres na disputa pela mesma categoria, logo após vencer o Globo de Ouro.