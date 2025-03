BBB 25: Quem venceu mais provas em quase 50 dias de programa?

O BBB 25 (Globo) completa 50 dias na segunda-feira (3). Do início até aqui, os brothers e sisters já enfrentaram diversas provas.

Splash separou os maiores vencedores até então:

5 vitórias

Vinícius (2 Anjo, 1 Líder, 1 Bate e Volta, 1 Quarto do Desafio)

3 vitórias

Vitória Strada (1 Bate e Volta, 1 Líder, 1 Barrado no Baile)

Aline (1 Bate e Volta, 1 Anjo, 1 Líder)

2 vitórias

Diego (1 Bate e Volta, 1 Anjo)

Eva (1 Prova de Imunidade, 1 Líder)

Renata (1 Prova de Imunidade, 1 Anjo)

Vilma (1 Líder, 1 Bate e Volta)

Guilherme (1 Bate e Volta, 1 Anjo)

Maike (1 Líder, 1 Anjo)

