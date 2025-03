Maior ganhador do Oscar na história foi indicado 59 vezes e venceu 22

Walt Disney é o maior recordista do Oscar. Ele recebeu 59 nomeações, venceu 22 vezes e recebeu quatro prêmios honorários da Academia.

O que aconteceu

Walt Disney (1901-1966) é o grande campeão do Oscar em número de indicações e premiações. Criador do império da animação, o empresário é uma referência no cinema e na cultura ocidental de modo geral, e dominou o ramo na principal premiação do cinema.

Recebeu primeiro prêmio em 1932, quatro anos após a criação do Oscar. Disney venceu a categoria de Melhor Curta-metragem Animado com "Flores e Árvores", considerado a primeira animação animada do cinema. O empresário era o produtor do curta.

'Flores e Árvores' marcou primeiro Oscar de Walt Disney Imagem: Divulgação

Venceu mais 21 vezes, tanto pelas animações quanto por outros gêneros. Walt Disney levou, por exemplo, a estatueta de Melhor Curta Animado por "Os Três Porquinhos" e "O Patinho Feio"; de Melhor Documentário (1953) por "O Deserto Vivo"; e "Melhor Filme Curta-metragem" por "O Grande Desfiladeiro" (1958).

Em 1932 e 1939 venceu os primeiros prêmios honorários da carreira. Na primeira ocasião pela criação do icônico Mickey Mouse e na segunda pelo filme animado "Branca de Neve e os Sete Anões" (1937), o longa-metragem de animação de estreia da Disney.

Em 1969, Walt Disney recebeu o último Oscar, já póstumo. "Ursinho Puff e o Dia Chuvoso (1968)" foi agraciado com o prêmio de Melhor Curta-Metragem de Animação três anos após a morte do empresário, em 1966, após luta contra um câncer de pulmão.