Lula engrossa torcida por 'Ainda estou aqui' e Fernanda Torres no Oscar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entrou no "clima de Copa do Mundo" que vive o País neste domingo, 2, e engrossou a torcida pela atriz Fernanda Torres e pelo filme "Ainda estou aqui", finalistas do Oscar.

A tradicional premiação americana de cinema será realizada nesta noite, em Los Angeles. Fernanda concorre ao prêmio de melhor atriz pela personagem Eunice Paiva, enquanto o longa dirigido por Walter Salles disputa os prêmios nas categorias de melhor filme e melhor filme internacional.

Em sua conta nas redes sociais, Lula escreveu: "Hoje o Brasil inteiro só pensa nisso Todo mundo na torcida por Ainda Estou aqui e por Fernanda Torres no Oscar".

A publicação mostra Fernanda pedindo aos fãs que "não entrassem em clima de Copa do Mundo" pela premiação e, em seguida, uma série de pessoas "ignorando" o pedido.

O vídeo publicado por Lula também traz imagens de foliões vestidos de Fernanda Torres em blocos de carnaval pelo País e o humorista Pedro Certezas na torcida pela atriz.

É possível assistir ao vivo à cerimônia online ou pela televisão, pelo streaming Max, canal pago TNT e Rede Globo na TV aberta (exceto para o Rio de Janeiro, por causa do carnaval).

O Estadão também estará ao vivo, a partir das 18h, acompanhando minuto a minuto o tapete vermelho e a premiação e trazendo os aspectos mais importantes da noite com comentários de especialistas.

‘Ainda Estou Aqui’ em números

- Foi aplaudido por 9 minutos e 46 segundos na estreia no Festival de Veneza.

- Foi selecionado para mais de 50 festivais ao redor do mundo

- Já recebeu 39 prêmios. O longa ganhou a categoria de Melhor Roteiro no Festival de Veneza e - - Fernanda Torres foi premiada como Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro.

- Recebeu três indicações ao Oscar: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz.

- Faturou US$ 4.264.095 (cerca de R$ 25 milhões, na cotação atual) em bilheteria no Brasil.

- Faturou US$ 23.188.102 (cerca de R$ 136,7 milhões) em bilheteria internacional.

- Ao todo, já faturou US$ 27.452.197 (cerca de R$ 162 milhões) em bilheteria ao redor do mundo.

- Alcançou a marca de 5,2 milhões de espectadores no Brasil, se tornando a 18ª produção brasileira de maior público no cinema nacional.