Lexa desabafa 1 mês após dar à luz: 'Dia da minha anjinha'

Lexa, 30, desabafou, na manhã de domingo (2), sobre o nascimento e a perda da filha, Sofia.

O que aconteceu

A cantora publicou uma série de imagens, relacionadas à sua internação e escreveu um texto. "Há um mês atrás eu dava à luz! O dia mais feliz da minha vida! No primeiro momento meus questionamentos eram com Deus. Nos primeiros dias o desespero tomou conta de mim, não queria ver nada de bebês, nenhuma foto minha grávida, queria apagar tudo."

A dor é dilacerante! Hoje eu consigo contemplar essas fotos com muito amor no coração. Não tem um dia que eu não lembre de você minha filha e assim será pra sempre. Dia 2/2 é o dia da minha anjinha . Lexa



Lexa finalizou. "Eu vejo você Sofia! Pra sempre verei! E eu sei que você me vê aí de cima também."

A filha de Lexa e Ricardo Vianna morreu no dia 5 de fevereiro, após um parto extremamente prematuro. Lexa teve gestação de somente 25 semanas devido às complicações médicas relacionadas à pré-eclampsia precoce, com síndrome de HELLP.

A gestação de Sofia foi muito perigosa para Lexa. O quadro de pré-eclâmpsia da cantora foi uma grande complicação na gravidez, sendo uma condição que poderia levar a problemas de saúde para o bebê e a mãe.