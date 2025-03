Kieran Culkin fala sobre sua vitória: 'Não estou completamente no meu corpo'

Em conversa com jornalistas, Kieran Culkin, Melhor Ator Coadjuvante por A Verdadeira Dor, disse que não sabia ao certo como estava se sentindo após ganhar o prêmio: "Eu não estou completamente no meu corpo". O ator ainda contou como foi a experiência de criar seu Benji, que, durante uma viagem com o primo à Polônia, tenta lidar com a perda da avó, uma sobrevivente do Holocausto.

"Foi a primeira vez que eu li algo e entendi o personagem de primeira. Eu senti que conhecia esse cara. Um ano depois, eu percebi que conhecia uma pessoa exatamente assim, minha esposa cochichou o nome dele uma vez e eu disse sim, que estava interpretando esse cara sem saber."

O Oscar 2025 divulga os melhores do cinema em uma cerimônia na noite deste domingo. Este é um dia histórico para o Brasil, que concorre com Ainda Estou Aqui em três categorias - Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz (Fernanda Torres).