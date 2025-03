Halle Berry beija Adrien Brody e repete momento icônico do Oscar

Halle Berry aproveitou o tapete vermelho da 97ª edição do Oscar para beijar Adrien Brody e relembrar momento do Oscar 2003.

O que aconteceu

Antes da cerimônia do Oscar, a dupla se reencontrou no tapete vermelho e recriou momento que aconteceu no Oscar de 2003. Durante a premiação, após anunciar Brody como vencedor da estatueta por "O Pianista", o ator beijou a atriz no palco da cerimônia. Confira o momento abaixo:

O momento se tornou uma das maiores polêmicas daquele ano, principalmente por não ser algo ensaiado. Berry foi pega de surpresa durante o ato, e revelou em 2017 que, apesar não ter entendido no momento, sabe que ganhar o Oscar é uma mistura de emoções.

Recentemente, em entrevista para a Variety, o ator revelou que não teve intenção de ofender ninguém. "Hoje vivemos em um mundo muito mais consciente, o que é ótimo. Nada do que eu faço ou já fiz foi com a intenção de machucar ninguém."

Acompanhe ao vivo, no Canal UOL e no YouTube de Splash, Roberto Sadovski, Chico Barney, Casagrande, José Padilha e convidados analisam tudo que está ocorrendo ao vivo na entrega do Oscar.

