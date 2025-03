Glória Groove cai do palco em show no Marco Zero de Recife

São Paulo 02/03/2025 15h05 A cantora Glória Groove caiu do palco durante seu show de carnaval no Marco Zero de Recife, Pernambuco, na noite deste sábado, 1º de março. Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver que ela pisou em falso na hora de dar a mão a fãs que estavam na plateia e acabou indo ao chão. A drag queen rapidamente se recuperou e voltou ao palco sem demandar ajuda e aparentemente sem ferimentos - não houve qualquer comunicado oficial sobre o assunto. O show não foi interrompido. Glória Groove realiza uma série de shows neste carnaval, na mini turnê "Carnaval da GG". Na sexta-feira, 28 de fevereiro, a cantora esteve em São Luiz, no Maranhão. Neste domingo, 2 de março, ela deve se apresentar em Brasília, no Distrito Federal.