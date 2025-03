Globo vai passar o Oscar 2025 ao vivo? Veja data, horário e onde assistir

O Oscar 2025, principal premiação do cinema mundial, será realizado neste domingo (2), a partir das 21h (horário de Brasília), no Dolby Theatre, em Los Angeles.

Onde assistir? A cerimônia será transmitida ao vivo pela TV Globo (exceto no Rio de Janeiro), TNT (TV por assinatura) e Max (streaming).

A cerimônia mais aguardada do cinema mundial ocorre simultaneamente com o primeiro dia de desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. A Globo irá transmitir os desfiles no Globoplay para todo o Brasil até o final do Oscar - no Rio de Janeiro, os desfiles serão transmitidos em TV aberta.

O Brasil está representado pelo filme "Ainda Estou Aqui", indicado a melhor filme e melhor filme internacional, e por Fernanda Torres, concorrendo a melhor atriz.

A votação final foi encerrada no dia 18 de fevereiro. Com as maiores estrelas do cinema reunidas, o evento promete ser uma noite de emoção para os brasileiros.

Confira as categorias e os concorrentes de Fernanda Torres e "Ainda Estou Aqui":

Melhor filme

"Emilia Pérez"

"O brutalista"

"Anora"

"Conclave"

"Um completo desconhecido"

"Ainda estou aqui"

"Nickel Boys"

"Wicked"

"Duna: Parte 2"

"A substância

Melhor atriz

Demi Moore, "A substância"

Mikey Madison, "Anora"

Karla Sofía Gascón, "Emilia Pérez"

Fernanda Torres, "Ainda estou aqui"

Cynthia Erivo, "Wicked"

Melhor filme internacional

"Emilia Pérez" (França)

"Ainda estou aqui" (Brasil)

"A garota da agulha" (Dinamarca)

"A semente do fruto sagrado" (Alemanha)

"Flow" (Letônia)

Oscar 2025