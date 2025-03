Gene Hackman: Investigador detalha mumificação e decomposição de corpos

Novos detalhes sobre a morte de Gene Hackman e sua esposa Betsy foram revelados por Brian Moya, chefe do Corpo de Bombeiros de Santa Fé.

O que aconteceu

Segundo o The Mirror, Brian disse não ser possível dizer qual dos dois morreu primeiro, mas aponta que a mumificação encontrada nos corpos pode indicar algo. "Se alguém ficasse caído por muito tempo, suas mãos poderiam ficar enegrecidas e coisas dessa natureza. Eles poderiam não ter olhos. Os olhos poderiam ter desaparecido naquele momento."

Ele continuou: "Minha indicação é que não sabemos quanto tempo eles ficaram caídos. O foco principal da minha equipe era descobrir se eles estavam mortos."

O tabloide britânico publicou que corpos dos artistas estavam parcialmente mumificados. Um documento obtido pelo Daily Mail revelou que Betsy foi encontrada em estado de decomposição com rosto inchado e mumificação nas mãos e nos pés.

Os investigadores disseram que Gene Hackman tinha os mesmos sinais presentes em seu corpo. A mumificação ocorre quando pele e tecidos de uma pessoa são preservados após sua morte. Isso acontece quando um corpo é deixado em um lugar com ar frio e seco.

Roland Lowe Begay e Jesse Kesler, dois trabalhadores de manutenção, foram os responsáveis por encontrar os corpos ontem na mansão do casal, segundo o Daily Mail. As identidades dos artistas não foram divulgadas por 12 horas.

Os trabalhadores de manutenção informaram à polícia que não via o casal há pelo menos duas semanas. Os corpos de Gene e Betsy pareciam estar mortos já há algum tempo.

As pílulas encontradas espalhadas estavam ao lado do corpo de Betsy no banheiro. Não foi dada nenhuma indicação pela policia sobre quais eram as pílulas e se elas tinham sido descritas para Hackman ou Arakawa.

Ao lado do corpo de Betsy também tinha um cão morto. Outros dois cães estavam vivos com a chegada da polícia: um no banheiro e outro solto na propriedade, conforme o TMZ.

A família de Hackman suspeita de morte por vazamento de gás tóxico. Já a polícia informou que as duas mortes são suspeitas e pede uma "investigação completa". Uma pessoa não identificada ligou para o serviço de emergência "desesperada", segundo o TMZ.