Estudante e influencer: quem é noiva de Oruam que defendeu rapper nas redes

A última semana ficou marcada pela prisão em flagrante de Oruam, acusado de direção perigosa e depois por ser preso em flagrante após a polícia encontrar um foragido da Justiça em sua mansão, que fica no Joá, na zona oeste do Rio de Janeiro.

No local, além do rapper, estava a sua noiva, a influenciadora Fernanda Valença, 24. A jovem foi vista na delegacia e usou as redes sociais, onde tem mais de 2 milhões de seguidores, para defesa de Oruam.

Quem é Fernanda Valença, noiva de Oruam

Influenciadora digital e estudante de medicina veterinária, Fernanda posta fotos frequentes com o gato que ganhou de presente do rapper, de treinos na academia e carrões de luxo.

Fernanda foi pedida em casamento em Paris por Oruam. Em junho de 2024, durante uma viagem a Paris, Oruam fez um pedido de casamento. O casal está junto há cinco anos.

Nos recentes episódios envolvendo o rapper, Fernanda foi registrada na 16ª Delegacia de Polícia Civil, na Barra da Tijuca. Além da noiva, o rapper Orochi e fãs estiveram presentes.

"Passando só pra dizer que amo muito vocês e obrigada por sempre se preocuparem comigo, está tudo bem por aqui graças a somente a ele (...) O mal existe para que o bem vença, e o bem sempre prevalece. Onde muitos falam, desejam ou fazem o mal, existem vocês (que são bons) e se preocupam com uma pessoa que vocês nem têm convívio 'físico'", disse Fernanda Valença nos stories, de acordo com o Extra.

Gato de R$ 120 mil que parece onça. Oruam presenteou Fernanda com um gato avaliado em R$ 120 mil, apelidado de "Irmão do Malandrex". O presente se somou ao gato que o casal já possui, e é da raça Savannah F1. Essa raça é um híbrido entre o serval e o gato doméstico, com filhotes F1 apresentando entre 50% e 75% de DNA de serval. O cruzamento faz com que o bichano tenha uma aparência mais robusta, além de um porte maior que o dos gatos comuns.

Relembre a última prisão de Oruam

Oruam foi autuado por favorecimento após abrigar foragido da polícia. Ele foi liberado pelo crime ter baixo potencial ofensivo e por se comprometer a comparecer em juízo.

A polícia encontrou Yuri Pereira Gonçalves, 25, foragido da Justiça por organização criminosa, que foi recapturado. Foram aprendidas armas, celulares e joias.

Na delegacia, questionado por repórteres o motivo de ter um foragido em sua casa, Oruam respondeu: "Que eu vou falar, mano?". "Não vou falar para tu, não. Tu é um delegado ou um juiz para eu falar alguma coisa para você?"

Operação por disparo de arma de fogo

A operação que aconteceu na última quarta não tem relação com a outra prisão. Na ocasião, o rapper foi detido por direção perigosa, pagou fiança de R$ 60 mil e foi solto.

A polícia estava cumprindo um mandado de busca e apreensão após o rapper ter feito disparos de arma de fogo em um condomínio em Igaratá, em São Paulo. O episódio aconteceu em 16 de dezembro de 2024 e os policiais buscavam as armas que teriam sido usadas por Oruam.

Durante as diligências, policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes encontraram Yuri, que tinha mandado de prisão pendente pelo crime de organização criminosa. Ele foi detido.

Além de endereços do cantor, também ocorreram buscas em locais relacionados à mãe dele, Márcia Nepomuceno. A busca e apreensão também tinha como alvo outros materiais que possuam material probatório relevante e permitam identificar o proprietário da arma.

Outro lado

A defesa de Oruam afirmou que ele não sabia que Yuri tinha "pendências com a Justiça". Leia na íntegra:

Pela manhã, a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão de equipamentos eletrônicos na casa de nosso cliente, sem qualquer resistência ou problemas. Durante o cumprimento, um dos policiais averiguou que uma pessoa que estava na casa possuía pendências com a justiça, fato que até então o nosso cliente desconhecia, e por isso fomos encaminhados para a Delegacia. Não há qualquer acusação formal contra Mauro por esses episódios.

Prisão em blitz

O rapper foi detido durante uma blitz, na semana passada, na Barra da Tijuca, área nobre da zona oeste do Rio de Janeiro. Ele teria dado um "cavalo de pau" na rua com o carro que dirigia. Segundo informações da Polícia Militar do Rio, ele teria feito a manobra para, supostamente, fugir de uma abordagem de agentes.

Rapper foi encaminhado para a 16ª Delegacia de Polícia Civil do Rio. Segundo a PCRJ, Oruam foi autuado em flagrante por direção perigosa.

Vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que ele é detido e colocado numa viatura da PM. Várias pessoas se aglomeraram ao redor da viatura e dos policiais no momento da detenção e os agentes precisam usar spray para afastar as pessoas e liberar espaço.

Na delegacia, o Oruam permaneceu o tempo todo tranquilo e, em depoimento, exerceu o direito de ficar em silêncio. Informalmente, segundo a polícia, admitiu que fez besteira.

