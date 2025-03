Planetas alinhados: Foliões podem ver'desfile planetário' a olho nu

Desde a sexta-feira (28) de Carnaval, é possível olhar para o céu, assim que o Sol se põem e ver um verdadeiro "desfile de planetas", como nomeia Josina Nascimento, astrônoma do Observatório Nacional.

Vênus e Júpiter estarão à vista, a olho nu, por mais dias enquanto Marte se despede dos foliões neste hoje.

O que aconteceu

Não se trata de uma fila planetária. A astrônoma contou à reportagem que, apesar de estar sendo chamado popularmente de alinhamento de planetas, não se trata de um fenômeno no qual um planeta pode ser visto ao lado do outro. "Caso estivessem realmente alinhados, observaríamos Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno como uma única estrela no céu, e, do outro lado, Mercúrio e Vênus também apareceriam como um único ponto luminoso", explica.

O desfile não é para todos. Até o dia de hoje, logo após o pôr do sol, todos os planetas estarão posicionados acima do horizonte por um curto período. No entanto, Mercúrio, Saturno e Netuno estão muito próximos do horizonte e, por isso, não serão visíveis a olho nu, somente com telescópio.

Outros planetas, no entanto, poderão ser vistos. A aparição de Mercúrio, Saturno e Netuno acaba hoje, mas outros planetas ainda poderão ser vistos não só ao longo do Carnaval como nos próximos meses, segundo Nascimento, de forma bem nítida.