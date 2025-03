Wicked: Tazewell vibra ao ser o 1º figurinista negro a ganhar o Oscar 

Paul Tazewell se tornou o primeiro homem negro a levar o Oscar de Melhor figurino por seu trabalho em "Wicked". Figurinista se emocionou ao conquistar o prêmio.

O que aconteceu

Ao receber a estatueta, Tazewell vibrou por ter feito história na premiação. O figurinista subiu ao palco e comemorou: "Eu sou o primeiro homem negro a vencer um Oscar de Figurino. Eu estou extremamente orgulhoso!"

Ele também agradeceu a equipe e as protagonistas, Cynthia Erivo e Ariana Grande. Tazewell também dedicou o prêmio ao diretor Jon M. Chu. "Muito obrigada a toda a equipe por esse trabalho lindo, eu não teria conseguido sem vocês."

Tazewell já conquistou vários prêmios por seus trabalhos com musicais, principalmente no teatro e na TV. O figurinista conquistou um Emmy por "The Wiz Live!", o Tony pelo figurino de "Hamilton", e agora, o Oscar. Ele fica cada vez mais próximo de se tornar EGOT, sigla para pessoas que ganharam os prêmios Emmy, Grammy, Oscar e Tony.

