Fernanda Torres posta prévia e faz mistério sobre look do Oscar 2025; veja vídeo

Conforme havia prometido, Fernanda Torres mostrou uma "espiadinha" de seu look para o Oscar 2025 para os seus seguidores no Instagram. A atriz publicou um vídeo, em que aparece dançando às sombras e revela apenas os contornos do vestido, que parece ter plumas e ser preto.

O vídeo, ao som da música Com Que Roupa, de Noel Rosa, foi dirigido por Andrucha Waddington, cineasta e marido de Torres.

Além de Andrucha, Fernanda Torres acompanha uma equipe com mais de 20 pessoas que comparece à cerimônia do Oscar 2025 nesta noite para representar Ainda Estou Aqui. Ela concorre ao prêmio de Melhor Atriz, e o longa dirigido por Walter Salles ainda disputa Melhor Filme Internacional e Melhor Filme.

Confira o vídeo aqui.

Em Ainda Estou Aqui, Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva - mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva e viúva do ex-deputado federal Rubens Paiva. No longa biográfico, inspirado no livro homônimo escrito por Marcelo, acompanhamos a vida da família Paiva durante a ditadura militar. Quando o patriarca da casa é raptado pelo regime, cabe a Eunice manter sua família unida e lutar pelo esclarecimento do sumiço de seu marido.

A obra de Walter Salles se tornou um fenômeno de público e crítica, e já se consagrou como a quinta maior bilheteria na história do cinema nacional. O filme já levou mais de 5 milhões de espectadores aos cinemas no país, e é o primeiro a concorrer ao Oscar de Melhor Filme.