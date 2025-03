Fernanda Torres dá gostinho de look do Oscar em vídeo feito pelo marido

Horas antes da cerimônia do Oscar, Fernanda Torres foi às redes sociais dar um gostinho da escolha de figurino que usará no grande prêmio do cinema.

O que aconteceu

Fernanda Torres preparou um vídeo especial para mostrar seu vestido do Oscar, dirigido pelo próprio marido. O vídeo, publicado no Instagram, é dirigido por Andrucha Waddington, ao som de "Com Que Roupa?", de Noel Rosa. Confira abaixo:

O vestido é assinado por Antonio Frajado, stylist de longa data de Torres. O estilista é parceiro da atriz há mais de 15 anos, tendo-a acompanhado durante toda a temporada de premiações.

"Ainda Estou Aqui" disputa três categorias no Oscar. O filme brasileiro está indicado a melhor atriz para Fernanda Torres, melhor filme internacional e melhor filme, o prêmio máximo da noite.

Grande noite do cinema, o Oscar acontece neste domingo (02), a partir das 21h (Horário de Brasília). A transmissão acontece via streaming na Max, e na TV pela TNT e Rede Globo.