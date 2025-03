Fernanda Torres compara campanha do Oscar a padres: 'Catequizando o filme'

Horas antes do início da cerimônia, Fernanda Torres e Walter Salles refletiram sobre a campanha de "Ainda Estou Aqui" até o Oscar.

O que aconteceu

Fernanda Torres ficou um pouco tensa com a premiação. "De manhã acordei com aquela angústia ruim, mas agora eu estou ótima", falou a atriz em entrevista à TNT, no tapete vermelho.

A dupla falou sobre a extensa campanha do filme até o Oscar. "O nosso trabalho foi debater o filme, compartilhar o filme em tudo que é lugar do mundo", falou Walter Salles.

Para o cineasta, a força do filme falou por si só. Salles diz que a distribuidora internacional, Sony Pictures Classic, "só fez uma coisa: convidou as pessoas a verem o filme. Acreditou no filme e projetou na tela grande. O que está acontecendo aqui é uma extensão desse gesto, a gente foi lá e debateu várias vezes", explicou.

Fernanda Torres complementou que o trabalho da dupla foi "catequizar" o público do exterior a assistir o filme. "Parecemos dois padres catequizando as pessoas, foi no corpo-a-corpo e no que o filme causa nas pessoas. Ter trazido a gente até aqui é uma coisa linda, muita fé na cultura", falou Torres.

O diretor ainda agradeceu o público que foi assistir o longa nos cinemas. "As pessoas que foram ao cinema viver essa história viraram co-autores dessa história", celebrou Salles.

Fernanda Torres ressaltou a importância do longa para a história, dizendo que o sucesso "extrapolou o cinema" ao influenciar a política. "Tentou-se apagar a memória desta família, do Rubens Paiva, mas pela memória de duas crianças, o Marcelo Rubens Paiva e o Walter Salles, e pela literatura e o cinema, essa memória nunca mais será apagada. Isso tem significado", falou.

Quanto às expectativas da noite, a dupla não acredita que deve vencer, mas não é um problema. "Não somos favoritos em absolutamente nada, mas estamos felizes de estar aqui para celebrar", falou Walter Salles.

Por fim, depois da premiação, Fernanda Torres quer apenas dormir. "Me sinto abduzida por uma nave especial. Eu vou voltar para a minha terra e dormir."

Grande noite do cinema, o Oscar acontece neste domingo (02), a partir das 21h (Horário de Brasília). A transmissão acontece via streaming na Max, e na TV pela TNT e Rede Globo.