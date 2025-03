Carisma e descrença: trajetória de Fernanda Torres ao Oscar em entrevistas

Fernanda Torres vive o auge de sua carreira aos 59 anos. Depois de se consolidar como um grande nome das artes brasileiras, a atriz foi alçada ao status de estrela hollywoodiana graças a excelente atuação no filme "Ainda Estou Aqui", que lhe rendeu um Globo de Ouro e uma indicação ao Oscar 2025.

Desde que o filme estreou no Festival de Veneza em setembro de 2024, Torres ganhou projeção ao ponto de se tornar um dos nomes e rostos da atual temporada de premiações do cinema. E na corrida pelo Oscar, a brasileira viveu uma maratona de entrevistas, coletivas e eventos nos últimos meses que mostraram para a gringa seu carisma natural e a espontaneidade que os brasileiros já estão acostumados.

Torres não acreditava na indicação

Apesar de ter sido a primeira e única brasileira a vencer a Palma de Ouro do Festival de Cannes, em 1986, Fernanda não acreditava que pudesse chegar ao Oscar. Após ser indicada pela Academia, os internautas recuperaram entrevista da atriz, concedida ao Roda Viva, na qual ela duvidava da capacidade de ser nomeada à premiação.

Na ocasião, Torres disse que um tio seu, chamado Paulo, falou que gostaria de vê-la no Oscar, mas ela se mostrou incrédula. "Quando eu ganhei Cannes primeiro, lá na Tijuca, o meu tio Paulo virou para mim... Eu acho que ele nem sabia direito onde era Cannes. Ele falou para mim: 'Quero te ver um dia no Oscar'. E eu olhei para ele e eu falei: 'Nossa, o tio Paulo não tem ideia da ralação que é e da sorte que é chegar até aqui. O Oscar não vai rolar nunca".

Bem-humorada, Fernanda também já brincou sobre a própria aparência e como conseguiu fazer sucesso na TV. Em entrevista ao Vídeo Show, em 2017, ela relembrou sua estreia na TV e fez piada com o tamanho de suas bochechas. "Eu melhorei, fiz a operação de redução de bochecha e aprendi a fechar a boca. Como é que eu vinguei na carreira? Como continuaram me chamando?", declarou.

Corta para a atualidade com Fernanda totalmente indicada ao Oscar. Mais que isso, a brasileira tem chances reais de ganhar a estatueta, segundo o jornal New York Times.

vocês viram a Fernanda Torres no programa Roda Viva em 98??



TO-TAL-MENTE equivocada pic.twitter.com/J638PH5VZ8 -- pedro philippe (@pedrophilippe_) January 23, 2025

Sucesso internacional

Durante a campanha de "Ainda Estou Aqui", Fernanda Torres falou com os principais veículos de imprensa do mundo. E o trabalho árduo surtiu efeito após o filme receber três indicações ao Oscar 2025, além do inédito Globo de Ouro vencido por ela em janeiro. E entre as tantas entrevistas e eventos, Fernanda precisou usar toda sua elegância para corrigir gafes de seus entrevistadores, além de esbanjar carisma e simpatia.

Um dos momentos mais icônicos foi sua participação no talk show Jimmy Kimmel Live, em janeiro. Na atração, ela arrancou risadas do público ao explicar que foi parada no aeroporto de Los Angeles porque estava com seu Globo de Ouro na bolsa, e precisou explicar que havia vencido o prêmio neste ano.

Quando concedeu entrevista a W Magazine, Torres precisou corrigir uma repórter que se referiu a sua mãe, Fernanda Montenegro, no passado. "Sua mãe era uma atriz muito famosa", falou a jornalista. Nesse momento, Torres interrompeu a repórter e, com elegância, a corrigiu. "'Era?' Ela ainda é! Ela acabou de entrar para o Guinness Book. É inacreditável".

Fernanda Torres no Festival Internacional de Cinema de Santa Barbara Imagem: Presley Ann/Getty Images for DAOU Vineyards

Torres foi homenageada no Festival de Cinema de Santa Barbara, na Califórnia, no começo de fevereiro. Na ocasião, ela foi tietada por personalidades como Ariana Grande, mas roubou a cena com a cruzada de pernas, que arrebatou a plateia. Na ocasião, ao ser anunciada, ela entrou, sentou e calmamente cruzou uma perna sobre a outra, revela um decote na roupa que usava, esbanjou sensualidade e simpatia, e o público reagiu com aplausos.

"Toss toss" com Ariana Grande. As duas se encontraram no Festival de Santa Barbara, interagiram e trocaram elogios. Ainda, a brasileira fez o gesto com o cabelo igual ao da personagem de Ariana no musical "Wicked".

De desacreditada de si mesma a aclamação internacional, Fernanda Torres agora é também de Hollywood, ou melhor, do mundo.