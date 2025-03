Cadelinha de 'Ainda Estou Aqui' surge com look em homenagem ao Oscar 2025

Um dos destaques de "Ainda Estou Aqui", a cadelinha Suri, que viveu Pimpão no longa, se preparou para o Oscar 2025 com um look especial para a premiação.

O que aconteceu

Nas redes sociais, a tutora da cadelinha publicou um vídeo de Suri com um vestido "AUrmani". Na legenda do Instagram, Luciana Ribeiro, dona da cadela, publicou: "É tapete vermelho que vocês querem? Suri Doguinha, Pimpão de 'Ainda estou aqui', vestindo AUrmani pronta pra celebrar essa noite histórica."

Suri não estava presente na premiação, mas está na torcida no Brasil. Usuários da rede social aproveitaram para elogiar a roupa da cadelinha, e também para torcer por Fernanda Torres.

A atriz brasileira concorre na categoria de melhor atriz. Demi Moore, Mikey Madison, Cynthia Erivo e Karla Sofía Gascón concorrem na categoria, que deve ser uma das últimas da noite.

