Paixão de Dhu em 'Mania de Você', ator já foi animador de festas: 'Plano B'

De Splash, no Rio

Intérprete do peixeiro Wagner, a paixão de Dhu (Ivy Souza) em "Mania de Você", Bruno Quixotte, 37, comemora a rotina após ser escalado para a novela das nove da Globo. Mas nem sempre foi fácil: ele já teve muitos "planos B" até conquistar espaço na TV.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Quem é Bruno Quixotte

Natural do Rio de Janeiro, começou a estudar teatro e outras artes no projeto Ação da Cidadania, criado pelo sociólogo Betinho. "[Ele] Me mobilizou para que eu tivesse esse apetite e paixão pela arte nas suas diversas modalidades."

Bruno estreou na TV como o Rasta de Malhação 2013. Depois, participou da quarta temporada de "Sob Pressão" (2021) e da novela "Amor Perfeito" (2023).

Antes de chegar à TV, ele teve diversas ocupações, como assistente de câmera, animador de festas, em obras e até fez estágio em outras áreas. "Quando você é ator, você tem que ter um plano B, pelo medo de não dar certo na profissão."