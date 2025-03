Brilho e transparência: detalhes do look de Fernanda Torres no Oscar 2025

Fernanda Torres, 59, escolheu um vestido Chanel, da coleção de alta-costura verão 2025.

O que aconteceu

Para a grande noite do Oscar 2025, a atriz brasileira escolheu um look Chanel, composto por brilho, transparência e plumas. Em entrevista à Vogue, o stylist Antonio Frajado afirmou que ele foi escolhido após Fernanda Torres assistir um desfile da marca em Paris. "Saímos do desfile e fomos direto para o atelier Chanel para ela provar"."

Com uma mistura de materiais e camadas, o look foi descrito pelo profissional como flamboyant. "Ele é fechado e severo na parte de cima, e na parte de baixo ele explode. Explode em ideias, em materiais. Uma camada de de pluma, uma camada de transparência", afirmou à revista.

Hoje a partir de 21h, no Canal UOL e no YouTube de Splash, Roberto Sadovski, Chico Barney, Casagrande, José Padilha e convidados analisam tudo que está ocorrendo ao vivo na entrega do Oscar.

Clique no player abaixo e ative o lembrete da transmissão: