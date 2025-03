Brasileiros se desesperam com Mick Jagger no Oscar: 'Não torça pela gente'

Mick Jagger apresentou o prêmio de melhor canção original no Oscar 2025, que acontece na noite deste domingo (2), em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Assim que subiu ao palco, Mick Jagger causou um desespero generalizado entre os brasileiros. O músico foi o responsável por entregar o prêmio para a música "El Mal", do filme "Emília Pérez".

O britânico é conhecido por trazer azar para tudo que os brasileiros torcem. Durante a Copa do Mundo, a presença do cantor foi atrelada às derrotas do Brasil em campo.

No Oscar 2025, o Brasil concorre em três categorias. Além de melhor filme internacional, a produção disputa melhor filme e melhor atriz para Fernanda Torres.

Será que o Mick Jagger tá torcendo pra Demi Moore? #Oscars — Ederzito (@gadopatriota45) March 3, 2025

Por favor Deus que o Mick Jagger não esteja torcendo pra gente 🙏#Oscars — Evy ★彡🔥 (@_heyevellyn) March 3, 2025

o mick jagger é muito pé frio véi alguém tira ele de lá #Oscars pic.twitter.com/VvTxoN1pZC — manu ᶜʳᶠ (@amanucrf) March 3, 2025

Gente acabei de saber que o Mick jagger da azar nas copas do mundo e ele esta agora jo oscar. Devo me preocupar com o Oscar da nossa da Fernada torres? 😰#Oscars#fernandatorres -- Thawana Moreira 🏳️‍🌈 (@ThawanaValeska) March 3, 2025

Eram para ter avisado antes que o Mick Jagger iria estar presente, aí a gente nem teria feito esse carnaval todo. Putaquepariu!!! #OSCARS pic.twitter.com/RwHbdf0B4n -- ᴀʟɪɴᴇ (@thefishtommo) March 3, 2025

O Mick Jagger é tão azarado que foi ele chegar e Emília Pérez ganhou um prêmio.#Oscars -- Jô Souza (@josouza_) March 3, 2025

Hoje a partir de 21h, no Canal UOL e no YouTube de Splash, Roberto Sadovski, Chico Barney, Casagrande, José Padilha e convidados analisam tudo que está ocorrendo ao vivo na entrega do Oscar.

Clique no player abaixo e ative o lembrete da transmissão: