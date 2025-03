BBB 25: Vinícius chora ao ver a família no presente do Anjo

Vinícius, o Anjo da semana do BBB 25 (Globo), se emocionou a receber ao receber o Presente do Anjo. Ele chamou Aline e Delma para acompanhá-lo no almoço especial.

O que aconteceu

Vinícius recebeu vídeos gravados pela família e por amigos. Ele chorou bastante e foi abraçado pelas colegas de confinamento.

Aline, que entrou como dupla do brother, afirmou: "Todo mundo está orgulhoso de você! Todo mundo!"

O promotor de eventos agradeceu por todo o carinho: "Gente, eu amo muito vocês. Ícaro, Diego, obrigado! Bel, minha tia, eu te amo. Pai, mãe, Larissa... Estou morrendo de saudades."

Aguenta, coração! ?? Vinícius não segurou a emoção ao receber os recados da família e amigos no Almoço do Anjo #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/FhYKWPuusW -- Big Brother Brasil (@bbb) March 2, 2025

