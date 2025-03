BBB 25: Vinícius cogita poupar Vilma do Paredão: 'Me sinto culpado'

Vinícius, 28, está cogitando desistir de mandar Vilma, 68, para o Paredão que será formado neste domingo (2) no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O promotor de eventos reviu sua posição devido aos transtornos que causou à mãe de Diogo Almeida, 40, ao lhe dar o Castigo do Monstro junto com Maike, 30. "Estou pensando desde ontem no que aconteceu e estou tendencioso a não querer colocar ela", admitiu ele para Vitória Strada, 28.

Mesmo entendendo que seria mais lógico emparedar Vilma do que Maike, ele se sente culpado pela situação ruim que colocou a primeira. "Sei que eu tenho que colocar porque, dentre ela e Maike, quem vota diretamente em mim é dona Vilma. Estou me sentindo culpado por ter que votar nela."

Vitória Strada, por sua vez, opina que Vinícius não agiu de má-fé, mas apenas seguiu a lógica do jogo. "Ao mesmo tempo, ela é uma outra jogadora. Quando você a colocou no Monstro, não sabia que ia ser tão difícil assim."