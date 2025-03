BBB 25: Vinícius chora e se culpa após Vilma passar mal no Monstro

Vinícius, o Anjo da semana do BBB 25 (Globo), chorou após Vilma passar mal durante o Castigo do Monstro. O baiano se sentiu culpado por ter escolhido a sister para a dinâmica.

O que aconteceu

Vilma se sentiu mal enquanto cumpria o Castigo do Monstro no gramado. Minutos depois, ela recebeu atendimento no Confessionário e, quando retornou para a casa, disse que deveria ficar de repouso.

Vinícius presenciou o ocorrido e ajudou Vilma durante o processo. Enquanto a mãe de Diogo Almeida estava no Confessionário, o baiano desabafou: "Me dói muito ver que foi por mim que ela ficou nessa situação. Foi por causa do jogo!"

O Anjo da semana chegou a perguntar para a produção se poderia tirar Vilma do Castigo do Monstro. O Big Boss então informou que, por ordens médicas, a carioca estava liberada da dinâmica.

