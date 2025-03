BBB 25: Vilma passa mal no Castigo do Monstro e é liberada da dinâmica

Vilma passou mal na madrugada de domingo (2) enquanto cumpria o Castigo do Monstro no BBB 25 (Globo). Ela recebeu atendimento médico e foi liberada da dinâmica.

O que aconteceu

Vilma estava no grama cumprindo o Castigo do Monstro quando se sentiu mal. Os brothers chamaram Maike para rendê-la na dinâmica e a ajudaram a deitar no chão.

Minutos depois, a sister foi levada ao Confessionário e passou por atendimento médico. Quando retornou para a casa, Vilma foi recepcionada pelos outros participantes e explicou que, depois da eliminação de Diogo, estava acumulando muitas coisas — supondo que o mal-estar também seja por isso.

Ela ainda relatou que teve um quadro de hipertensão: "Minha pressão deu 18/7. [...] Antes de vir para cá eu fiz exames e estava tudo ótimo. Isso é emocional mesmo, eu me conheço."

Após o ocorrido, o Big Boss avisou a todos: "Atenção: devido à recomendação médica, Vilma está liberada do Castigo do Monstro, mas deverá continuar usando a roupa. A partir de agora, o Monstro não será mais sentinela. Maike assumirá o posto toda vez que tocar a música programada."

Vilma chorou e foi consolada pelos colegas de confinamento: "Ai, gente! Não gosto de dar trabalho."

