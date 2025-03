BBB 25: Vilma diz poucas e boas para Diego Hypolito: 'Punhalada nas costas'

Vilma, 68, soltou o verbo contra Diego Hypolito, 38, após ter sido duas vezes votada por ele na formação do Paredão do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O ginasta tentou procurá-la para se explicar, mas foi cortado pela idosa, que lhe disse poucas e boas. "Eu queria falar para a senhora que...", começou Diego. "Falar o quê?", atravessou Vilma, interrompendo-o. "Você está sendo falso comigo, cara! Te trato bem, nunca votei em você, e você votou em mim duas vezes! Nunca te fiz nada!"

Ela acusou Diego de falsidade por ter se mostrado carinhoso com ela para, depois, prejudicá-la no jogo. "Foi uma decepção, cara! Encaro isso como falsidade. É melhor não ter afago, me tratar seco, como todo mundo me trata ali... Agora, vir me afagar, beijar minha mão... Você foi até o quarto me beijar!"

Vilma deixou claro que não está disposta a aguentar calada desaforos do tipo. "Não vou segurar mais! Me incomodou, eu vou falar! Não gosta de mim, melhor não falar comigo, nem olhar pra minha cara. Não vem me beijar, me abraçar e depois me dar punhalada pelas costas. Não gosto disso! Não sou falsa com ninguém aqui!"