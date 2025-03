BBB 25: Vilma detona Diego Hypolito após ser emparedada: 'Falsidade pura'

Vilma, 68, não está disposta a perdoar Diego Hypolito, 38, por ter votado duas vezes contra ela no Paredão do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A estudante universitária detonou o ginasta. "Diego, maior cara cínica. Falsidade pura!", vociferou ela, no Quarto Fantástico.

Eva e Renata apoiaram a indignação da mãe de Diogo Almeida, 40. "Levantou e foi lá dar beijo na mão de dona Vilma. Me poupe! Isso eu não consigo fazer", disparou a bailarina. "Isso é muito feio. Camilla esses dias falou: 'Prefiro que as pessoas sejam que nem vocês duas, que é muito claro, do que fazer uma coisa e depois vir me abraçar e me beijar...' Porque é podre", concordou a fisioterapeuta.

Vilma estendeu ainda sua revolta a Daniele Hypolito, 40, que também votou contra ela. "Gente, quando a Dani olha assim, sonso, eu já sei. Presta atenção no olhar dela, de falso. Outra cobrinha ali na cozinha. Vou dar cobra para ela, para o Diego vou dar um vômito... Porque é nojento isso que ele faz."