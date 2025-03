Vilma desabafa após passar mal no BBB 25: 'Uma coisa atrás da outra'

No fim da manhã de domingo (2), enquanto estava deitada no gramado do BBB 25 (Globo), Vilma desabafou com Delma sobre ter passado mal na casa.

O que aconteceu

De madrugada, Vilma passou mal durante o Castigo do Monstro, recebeu atendimento médico e foi liberada da dinâmica — ela apenas deve seguir usando a fantasia. Segundo a sister, ela teve um quadro de hipertensão.

A sergipana comentou sobre o assunto com Delma: "Foi uma coisa atrás da outra. Paredão, Diogo saiu, eu fui para o alvo, fiz prova, depois fui para o Monstro."

Vilma comentou que não conseguiu dormir bem pois queria ajudar Maike, seu parceiro no Castigo do Monstro: "Estava preocupada. Ele disse que ia segurar a maior parte, mas eu não queria isso. O Castigo foi para os dois."

Delma escutou a sister e a acalmou: "A gente se esforça para dar o máximo, mas não pode se matar. Se não aguenta, tem que pedir socorro."

A sogra de Guilherme também pediu para Vilma seguir o conselho que Diogo deu antes de deixar a casa: "Tranquilidade, e seguir firme e forte."

