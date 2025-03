Gracyanne pede show de Belo no BBB 25: 'Queria mais que todos'

Em um papo no BBB 25 (Globo), Gracyanne Barbosa contou que adoraria ver Belo, seu ex-marido, em um dos shows da casa.

O que aconteceu

Na conversa, Daniele enumerou os shows que gostaria de assistir no confinamento: "É que a Gra está aqui, mas eu queria que tivesse Belo... Depois Sorriso Maroto, Buchecha e Gloria Groove."

Gracyanne não se incomodou com o comentário: "Eu queria [um show dele] mais que vocês todos."

Thamiris brincou com a amiga: "Você ia passar o show inteiro de cara inchada e chorando."

A musa fitness riu e rebateu: "Eu acho que não. Não iria dar esse mole de chorar na frente dele. Ia ficar bonita."

