Aline prevê mudança no jogo do BBB 25: 'Inverter prioridades'

No Almoço do Anjo de Vinícius, Aline analisou o jogo do BBB 25 (Globo) e fez uma previsão sobre mudanças de relações na casa.

O que aconteceu

Segundo Aline, ela sentiu "que o jogo vai mudar absurdamente" devido aos últimos acontecimentos na casa. A sister não fez menção direta ao fato de que Vilma passou mal durante o Castigo do Monstro.

Depois de hoje, tudo vai mudar absurdamente. Sabe por quê? Vão inverter prioridades, vão quebrar vínculos e vão mudar relações. Ponto, é o que eu sinto hoje. Aline

Vinícius concordou com a amiga e disse estar sentindo algo parecido: "Só talvez não seja essa mudança toda que você está prevendo."

A policial explicou seu ponto de vista: "É que talvez essa mudança não seja externada, mas internamente ela vai acontecer. As pessoas vão mudar e a gente também."

