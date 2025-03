Indicado ao Oscar, ator de 'Anora' quebrou jejum russo que durou 47 anos

Yura Borisov, 32, ator de "Anora" que concorre ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, quebrou um jejum que durou 47 anos sem indicações de atores russos na maior premiação do cinema.

O que aconteceu

Em 1978, Mikhail Baryshnikov foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por "Momento de Decisão". Foi o trabalho de estreia do famoso bailarino e coreógrafo russo no cinema. Pelo mesmo personagem, recebeu uma indicação ao Globo de Ouro.

No drama de Herbert Ross, Baryshnikov atua divide cena com Shirley MacLaine e Anne Bancroft. Ambas as atrizes também receberam indicações de "Melhor Atriz" no Oscar, sendo que, ao todo, "Momento de Decisão" (em inglês "The Turning Point") foi indicado em 11 categorias.

Mikhail Baryshnikov em 'Momento de Decisão'; ao lado, o bailarino em registro recente Imagem: Divulgação e Fábio Seixo/Agência O Globo

47 anos depois, outro ator russo, Yura Borisov, quebrou o jejum ao ser nomeado a uma categoria de atuação. Em "Anora", um dos filmes favoritos para vencer o Oscar de Melhor Filme, Borisov interpreta Igor, um imigrante armênio contratado pela família de Ivan (Mark Eydelshteyn) para encontrar o rapaz e anular o casamento dele com a stripper Ani (Mikey Madison).

Yura também foi indicado aos prêmios Globo de Ouro, Critics' Choice, SAG Awards e BAFTA. Já "Anora", especificamente, concorre em seis categorias do Oscar. Além de Melhor Ator Coadjuvante, disputa em Melhor Atriz, com Mikey Madison; Melhor Diretor; Melhor Roteiro Original; Melhor Filme e Melhor Edição.

Yura Borisov como Igor em 'Anora' Imagem: Augusta Quirk

Outros trabalhos de Yura Borisov

Cria do teatro, Yura Borisov iniciou no cinema em 2010 e ao mesmo tempo atuou em séries de TV. Em 2019 estrelou o filme "The Bull", pelo qual foi indicado ao Golden Eagle Awards 2020.

Com seu papel em "Compartment No. 6" (2021), ganhou o Grand Prix no Festival de Cannes. Foi após esse filme que Seand Baker, diretor de Anora, conheceu o trabalho de Borisov.

Ele viu o filme em Cannes e cerca de um ano depois me ligou e disse que deveríamos fazer seu próximo filme juntos Yura Borisov, à revista Variety

Yura Borisov e Mikey Madison, de 'Anora' Imagem: Divulgação

A Rússia no Oscar

Pela União Soviética, a atriz russa Lila Kédrova venceu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por "Zorba, o Grego", em 1965. Caso Yura Borisov vença, portanto, quebrará um jejum maior ainda.

Três longas venceram a categoria de Melhor Filme Estrangeiro ainda pela União Soviética. Foram eles: "Guerra e Paz" (1967), "Dersu Uzala" (1975) e "Moscou não Acredita em Lágrimas" (1981).

Depois da dissolução da União Soviética, a Rússia venceu o Oscar duas vezes. A primeira vitória aconteceu com "O Sol Enganador", de Melhor Filme Estrangeiro na edição de 1995. A segunda e última vez foi com "O Velho e o Mar", na categoria Melhor Curta-Metragem de Animação em 2000.