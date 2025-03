Após admitir vício, Rafael Cardoso avalia nova fase: 'Controlando gatilhos'

O ator Rafael Cardoso está em tratamento para superar vícios.

O que aconteceu

Após se exercitar ao ar livre, o artista falou sobre a nova fase. "É um dia após o outro, controlando os gatilhos, vencendo os medos e construindo um novo presente! Visando um futuro melhor ainda", escreveu.

No vídeo, Cardoso contou que acabou de finalizar um novo projeto profissional. "Estou de volta ao Rio de Janeiro. Rodei de filmar Eu sou a lei. Foram quase 15 madrugadas filmando", disse.

Rafael mostrou que estava acompanhado da namorada, Carol Ferraz. "Estamos fazendo um cardio em jejum porque não posso perder o foco", declarou.

Abri me coração falando sobre minha doença incurável — não há cura para a adicção e a compulsividade. É um dia após o outro. Um dia a compulsividade vai estar na alimentação; no outro, no treino; no outro, no estudo , refletiu sobre a decisão de expor sua condição de saúde ao jornalista Roberto Cabrini.

Cardoso diz que também foi diagnosticado com altas habilidades. "Dada a minha condição de altas habilidades, a voracidade por conhecimento acaba aflorando ainda mais a minha compulsão. Hoje, convivo com mais pessoas neurodivergentes e esse controle dos gatilhos mentais que são inerentes a minha condição, eu tendo a capacidade de trabalhá-los", disse ele, explicando que quer tratar o assunto sem tabu. "Meu comprometimento é de passar isso e compartilhar meu dia a dia com vocês", concluiu.