'Ainda Estou Aqui' já conquistou mais de 40 prêmios; veja a lista completa

Indicado ao Oscar 2025, "Ainda Estou Aqui" já conquistou 44 prêmios ao longo da atual temporada.

Histórico de premiações

O primeiro prêmio do filme aconteceu, na verdade, ainda em 2024, no Festival de Veneza. Na estreia no prestigiado festival italiano, meses antes de chegar ao circuito brasileiro, o longa conquistou a estatueta de melhor roteiro, superando o norueguês "Love", o italiano "Diva Futura", e até mesmo "Babygirl", drama erótico estrelado por Nicole Kidman. O futuro brilhante começou ali.

Os maiores destaques foram o Globo de Ouro conquistado por Fernanda Torres, na categoria de Melhor Atriz de Drama; e o Goya de Melhor Filme Ibero-Americano. Com Fernanda Torres, foi a primeira vez que uma atriz brasileira conquistou o Globo de Ouro. Ela superou Nicole Kidman ("Babygirl"), Angelina Jolie ("Maria Callas"), Kate Winslet ("Lee"), Tilda Swinton ("O quarto ao lado") e Pamela Anderson ("The last showgirl").

O prêmio mais recente foi o OFTA Film Awards, em que conquistou o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro. Fernanda Torres concorria na categoria Melhor Atriz, mas foi superada por

A próxima premiação é o Oscar 2025, no qual o longa brasileiro concorre em três categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz. Na maior premiação do cinema, é a primeira vez que um filme brasileiro é indicado ao Oscar de Melhor filme.

"Ainda Estou Aqui" é inspirado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva e conta a história de Euníce Paiva após o desaparecimento do marido, o ex-deputado Rubens Paiva, desaparecido e morto pela ditadura militar brasileira.

Confira todos os prêmios conquistados por Ainda Estou Aqui

Festival de Veneza 2024 - Melhor Roteiro; prêmio Green Drop e o SIGNIS Award

Critics Choice Association - Melhor Atriz Estrangeira

Vancouver International Film Festival - Prêmio do público, o Gala & Special Presentations Audience Award.

Mill Valley Film Festival - premiado com o Audience Favorite World Cinema, concedido pelo público do evento.

Pingyao International Film Festival - prêmio Crouching Tiger Hidden Dragon East-West Award para o diretor Walter Salles

Mostra Internacional de Cinema de São Paulo - Melhor filme nacional de ficção

Miami Film Festival - Prêmio do público, o Audience Award.

Prêmios Goya - Melhor Filme Ibero-Americano.

Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) - Melhor Longa-Metragem Brasileiro.

Associação Cearense de Críticos de Cinema (Aceccine) - Melhor Longa-Metragem Brasileiro.

Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara - Virtuosos Award do SBIFF para

Fernanda Torres.

National Board of Review - Um dos cinco melhores filmes internacionais do ano

Satellite Awards - Melhor Atriz em Filme de Drama para Fernanda Torres .

Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) - Melhor Filme e Melhor Atriz de Cinema para Fernanda Torres.

Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro - Melhor Filme de 2024

Prêmio da Associação de Críticos de Porto Rico - Melhor Longa-Metragem Internacional

Festival de Cinema de Palm Springs - Melhor Longa-Metragem Internacional

Globo de Ouro - Melhor Atriz de Filme de Drama para Fernanda Torres

New Mexico Critics Awards - Melhor Filme Estrangeiro

Festival de Cinema de Roterdã - Venceu o Prêmio do Público

Philadelphia Film Festival - Walter Salles conquistou o prêmio do público, o Masters Of Cinema

Prêmio F5 - Melhor Filme, Melhor Atriz (Fernanda Torres) e Melhor Atriz infantojuvenil ( Cora Mora)

Brazil Online Film Award (BOFA) - Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Atriz, Melhor elenco, Melhor Roteiro, Melhor Filme Nacional

Cinema For Peace - Filme Mais Valioso do Ano

Dorian Awards - Melhor filme Estrangeiro

Festival du film d'histoire de Pessac - Prêmio do Júri Estudantil e Prêmio do Público

Gold Derby Film Awards - Melhor Filme, Melhor Filme em Língua Estrangeira, Melhor Atriz, Melhor Roteiro Adaptado

Latino Entertainment Journalists' Film Awards (LEJA) - Melhor Filme em Língua Estrangeira e Melhor Atriz para Fernanda Torres

Prêmio Online Film & Television Association (OFTA) - Melhor Filme em Língua Estrangeira

Oscar 2025