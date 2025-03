'A vida presta': fãs prometem tatuar frase caso Brasil leve Oscar 2025

Além do clima de final de Copa do Mundo devido ao Brasil disputar três prêmios no Oscar 2025, os brasileiros cogitam eternizar uma frase de Fernanda Torres, caso "Ainda Estou Aqui" ganhe algum prêmio na noite deste domingo (2).

O que aconteceu

Enquanto o longa concorre a melhor filme e melhor filme internacional, e Fernanda Torres à melhor atriz, os fãs fazem promessas nas redes sociais. Empolgados com a possibilidade do Brasil receber seu primeiro Oscar, muitos pretendem eternizar este momento na pele.

Muitos internautas definiram que irão "A vida presta", caso o Brasil leve alguma das estatuetas. A frase foi dita pela atriz brasileira, após seu nome ser indicado ao Globo de Ouro, se tornando um marco entre aqueles que torcem por Fernanda.

estarei tatuando a vida presta em

caso de vitoria hoje -- cris (@cristae__) March 2, 2025

SE FERNANDA GANHAR O OSCAR HOJE EU VOU TATUAR "A VIDA PRESTA" -- Letícia (@LetNS) March 3, 2025

gente se a Fernanda Torres ganhar o Oscar eu vou tatuar ✨ a vida presta ✨ -- a vida presta (@m_arijane) March 2, 2025

Se Fernanda ganhar melhor atriz, vou tatuar A VIDA PRESTA -- Nana Alencar (@nanalencar) March 2, 2025

se a fernanda ganhar o oscar hoje eu vou tatuar "a vida presta" -- vit 🍊 (@jwlianne) March 2, 2025

Hoje a partir de 21h, no Canal UOL e no YouTube de Splash, Roberto Sadovski, Chico Barney, Casagrande, José Padilha e convidados analisam tudo que está ocorrendo ao vivo na entrega do Oscar.

