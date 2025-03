Filho caçula de Virginia e Zé Felipe é internado: 'Tratamento intensivo'

Virginia Fonseca, 25, confirmou que o filho caçula, Zé Leonardo, foi internado com um quadro de bronquiolite. A criança nasceu em setembro de 2024.

O que aconteceu

Influenciadora cancelou ida a Florianópolis para cuidar do pequeno. "Deus tinha outro combinado. José está com bronquiolite. Não está grave, mas precisando de tratamento intensivo", explicou no Instagram.

Mesmo dodói, ele continua sendo a criança mais feliz que eu conheço. Que Deus abençoe e que você fique 100% logo, meu filho. Eu te amo mais que tudo no mundo (você e suas irmãs). Minha vida são vocês.

Além de Zé Leonardo, Virginia e Zé Felipe são pais de Maria Alice e Maria Flor.