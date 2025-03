Vinícius vence a Prova do Anjo, coloca Vilma e Maike no Monstro

Vinícius fez o melhor tempo na Prova do Anjo deste sábado, 1º, no BBB 25 e conquistou o colar da imunidade, além do poder de enviar alguém direto para o paredão no domingo, de acordo com a dinâmica desta semana.

O baiano, ex-dupla de Aline, já estava imune após apertar um botão misterioso na última quarta-feira, 26, e ainda poderá imunizar outra pessoa com o colar do anjo antes da formação do paredão, no domingo, 2.

Vilma e Maike foram escolhidos pelo novo anjo para o Castigo do Monstro. No domingo, Vinícius terá que indicar um deles direto para o paredão.

Vinícius faz tempo recorde

Vinícius concluiu a prova em tempo recorde: 2 minutos e 28 segundos. A Prova do Anjo consistia em um circuito de três fases e foi disputada apenas por 7 pessoas.

Vilma e Delma levaram mais de 10 minutos para concluir a prova, enquanto Gracyanne Barbosa levou 6 minutos, Daniele Hypólito 5 minutos e 41 segundos, Thamiris 4 minutos e 48 segundos e Camilla 3 minutos e 39 segundos.