Preta Gil chora em camarote da família no carnaval de Salvador: 'Só Deus sabe como lutei'

Preta Gil não segurou a emoção e foi às lágrimas na noite de sexta-feira, 28, por poder curtir o carnaval de Salvador no camarote da família, o Expresso 2222. A cantora, que está tratando um câncer, viu os trios elétricos passando no circuito Barra-Ondina e foi homenageada por artistas como Ivete Sangalo e Anitta.

"Só Deus sabe como sonhei e lutei pra estar aqui Carnaval de Salvador, com todo seu axé, magia e poder! Tô aqui pra receber minha dose de cura que vem de vocês", escreveu a cantora ao registrar alguns momentos da festa.

"Você é uma mulher extraordinária. Que sorte a sua família ter uma Preta Gil para chamar de sua. Minha irmã, você não tem ideia da alegria que é para mim entrar nesse carnaval e dar de cara com você aproveitando a sua vida porque você merece viver", disse Ivete Sangalo, que parou o trio em frente ao camarote para falar com a amiga.

Da varanda do Expresso 2222, Preta também foi ovacionada pelo público baiano. Diagnosticada com câncer no intestino em 2023, a cantora passou por uma cirurgia de 21 horas em dezembro e ficou quase dois meses internada. No último dia 11 de fevereiro, ela recebeu alta hospitalar e voltou para casa.

Atualmente, Preta segue fazendo tratamento "em esquema ambulatorial" em casa, de acordo com o boletim médico de sua alta.